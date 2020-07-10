تعرف على تفاصيل مبادرة الغرفة التجارية بالدقهلية لدعم التجار في فيروس كورونا



وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن المبادرة حيث تتضمن التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer، بخصم يتجاوز٤٠%.



وأشار رئيس الغرفه التجارية، إلى أنه تيسيرًا على التجار وزويهم سيتم استقبال ممثلي المعامل لتقديم الخدمات كل خميس داخل مقر الغرفه بالمنصورة وسيتم ارسال نتائج التحاليل للتاجر علي الواتساب.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

دعم مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، تحت رعاية المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، التجار وزويهم، من خلال تقديم مبادرة لتحليل فيروس كرونا بأسعار رمزية مخفضة.وقال رئيس الغرفة بالدقهلية، إن من يرغب من التجار إجراء التحاليل التوجه إلى مقر الغرفة التجارية شارع الجمهورية أمام قصر الثقافة.وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 5 معامل شهيرة، لتقديم خدمة التحاليل كمبادرة، بخصم يتحاوز 40% للتجار وزويهم.