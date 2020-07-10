الصين تعتزم تنفيذ المزيد من الإصلاحات بمناطق التجارة الحرة

قرر مجلس الوزراء الصيني، تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تمت تجربتها في مناطق التجارة الحرة التجريبية في جميع أنحاء الصين.





وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الإجراءات التي سيتم تكرارها على الصعيد الوطني تشمل 5 مجالات هي: إدارة الاستثمار وتيسير التجارة والانفتاح المالي والابتكار ورقابة العمليات وما بعد العمليات والموارد البشرية. وسيتم إنشاء قنوات خضراء لإجراءات الموافقة على مشاريع الكهرباء، وسيصبح تسجيل العقارات أكثر ملاءمة، وسيتم دعم إقرار ضريبة القيمة المضافة على نطاق صغير بواسطة التقنيات الذكية.