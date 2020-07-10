صحيفة ماليزية: التحقيق ضد مراسلي "الجزيرة" القطرية من قبل السلطات

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر

أعلنت صحيفة "The Star" الماليزية، عن بدء السلطات الماليزية بالتحقيقات ضد مراسلي قناة "الجزيرة" القطرية؛ وذلك لاتهامهم بالتحريض ضد الدولة والحث على القيام بأعمال الشغب.

وقالت الصحيفة الماليزية: إن "الحكومة رفضت بشدة تقريرا وثائقيا بثته قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، وجاء فيه أن ماليزيا مارست التمييز العنصري ضد مهاجرين غير شرعيين أثناء تطبيق قرار تقييد الحركة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وقال مسؤول بالشرطة الماليزية للصحيفة: "بما أننا تلقينا تصريحات حول الطبيعة غير القانونية للتقرير الذي عرضته القناة التلفزيونية، فنحن ملزمون بإجراء تحقيق شامل لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة في تصرفات المشتبه بهم".

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