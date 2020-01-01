تراجع حاد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

تراجعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليتراجع المعدن من أعلى مستوى في 9 سنوات مع قوة العملة الأمريكية.





يأتي هبوط المعدن الأصفر بعد مكاسب قوية استمرت لأربع جلسات على التوالي دفعته لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.





ولم يتمكن المعدن الأصفر من الحفاظ على ارتفاعه خلال التعاملات رغم خسائر الأسهم و المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية التي سيخلفها وباء "كوفيد-19".





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16.80 دولار ليسجل مستوى 1803.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1825.50 دولار.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1801.80 دولار للأوقية.





وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 96.746.