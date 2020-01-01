صحة الجوف: عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن تجاوز 1175

أعلنت صحة الجوف، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بالجوف تجاوز الـ 1175 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم ، مضيفة أن خدمات عيادات "تطمن" تُقدم من خلال ثماني عيادات ، موزعة على مرافق في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية .

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة ، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس ، أو سعال ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ، أو مخالفي نظام الإقامة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.