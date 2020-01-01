ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:01 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًأ وذلك ضمن منالفسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني في اللقاء الذي سيقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

وأفادت الإعلامية آرانشا رودريجيز بأن تدريبات ريال مدريد الأخيرة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس شهدت عدم تواجد نجمي الفريق البرازيليين فينيسيوس جونيور ومارسيلو.

وأوضحت آرانشا رودريجيز أن زيدان سيكون في ورطة حقيقية قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس وذلك في ظل غياب سيرجيو راموس وداني كارفخال بسبب الإيقاف بالإضافة إلى عدم جاهزية ناتشو فرنانديز.

وأكدت آرانشا رودريجيز أنه من المتوقع أن يعتمد زيدان على لوكاس فاسكيز في مركز الجناح الأيمن على أن يلعب فاران وميليتاو في قلب الدفاع وسيلعب ميندي في مركز الظهير الأيسر.

وأشارت آرانشا رودريجيز إلى أنه في حال تأكد غياب البرازيلي فينسيوس والبلجيكي إيدين هازارد عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس فإن زين الدين زيدان قد يعتمد على رودريجو أو جاريث بيل أو أسينسيو في الهجوم بجانب الفرنسي كريم بنزيما.

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