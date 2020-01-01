بخط ساخن وإجراءات صارمة.. مصر تستقبل آلاف السياح بعد كورونا

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بعودة السياحة وحركة الطيران، في 1 يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وفي مقدمتها محافظة البحر الأحمر بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.





واستقبلت مصر على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من السياح الأجانب، من أوكرانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهو ما يعكس ثقة تلك البلدان في الإجراءات التي تتخذها مصر.





سفراء أوكرانيا وبيلاروسيا

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع سفراء أوكرانيا وبيلاروسيا لدى القاهرة، لدعم زيادة عدد من السياح في مصر، حيث عرض عليهم إجراءات تأمين السياح منذ لحظة وصولهم إلى المدن، كمرحلة أولى لاستقبال الوافدين، وهو ما أشاد به السفيران، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون لزيادة عدد الرحلات، والاستجابة لمؤشرات نمو الطلب على السياحة.





وكشفت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، عن وصول نحو 900 سائح من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، على متن 5 طائرات إلى مطار الغردقة الدولي، وخضعوا للإجراءات الوقائية بشكل دقيق، مضيفة أنه مؤشرًا للتعافي وعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.





إجراءات احترازية

هذا، وتشمل الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة الخارجية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى فتح 3 مدن سياحية: البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، كما يتم تطبيق الإجراءات الصحية بمنتهى الدقة، ومنع أي نشاط قائم على التجمعات، والتشغيل بنسبة 50%، وعمل الأتوبيسات بنسبة 50%، واتخاذ كل إجراءات التعقيم.





ووضعت وزارة السياحة عددًا من الضوابط في المطاعم والفنادق، ووجهت بترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات، وترك مسافات 1 متر بين كل شخص بالطاولة، وجلوس 6 أفراد حد أقصى لجلوس العائلات على طاولة واحدة، والتخلص من النفايات طبقا لإرشادات وزارتي الصحة والبيئة.





وتشمل الضوابط، تشغيل المصاعد بنسبة 50%، ووضع لافتات عند مدخل الفندق بعدم دخول مصابي فيروس كورونا، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم في مدخل الفندق، وحظر "البوفيه" مع السماح بـ"البوفيه" غير المفتوح، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض كورونا، وسحب رخصة المدير ووقف نشاط في حال مخالفة القرارات.





كما تتضمن الضوابط، حظر الشيشة، استخدام مفارش أحادية الاستخدام في حالة استخدام المفارش القماش يتم تغييرها بين كل مستخدم، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام، وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم بدون اللمس.





610 سائحين

واستقبلت مدينة شرم الشيخ والغردقة نحو 610 سائحين، بعد أول يومين لعودة حركة السياحة الدولية، في أول شهر يوليو، ليبلغ إجمالي السياح الأجانب حتى الآن 1510 سائحين، من ثلاث دول هي أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا.





ووفرت وزارة السياحة والآثار، وفدًا من هيئة تنشيط السياحة في المطارات، لاستقبال السائحين لتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب مع التأكد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على جميع السائحين.





وأكدت سها بهجت، المتحدث باسم السياحة، أن وصول هذا العدد من السياح يدل على ثقتهم في مصر في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن مصر بذلت جهودًا ضخمة لعودة الثقة في القطاع السياحي المصري، والعودة إلى التعافي بمجموعة من الإجراءات.





الخط الساخن

كما وفرت الوزارة خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654، الذي أطلقته الوزارة في شهر أبريل؛ ليشمل استفسارات وآراء السائحين في ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة طبقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، بالإضافة إلى استقبال الخط شكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.





إلى ذلك، أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن تفعيل هذا الخط الساخن بالتعاون مع أحد الشركات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتلقى كل استفسارات السائحين عن المواقع الأثرية والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها في ظل ضوابط السلامة الصحية.



