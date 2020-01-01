بفستان مفتوح من الظهر.. نانسي عجرم تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة نانسي عجرم، صورة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبرحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عجرم"، بفستان صيفي يبرز ملامح جسدها، ويظهر ظهرها من خلال فتحات به، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "عودة".



وكانت الفنانة نانسي عجرم، قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا عن طريق "الأون لاين" في حديقة فيلتها، بإتخاذ المساعدين لها كافة الإجرائات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



