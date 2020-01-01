طاهر محمد طاهر: رغبتي حسمت انتقالي للأهلي.. وأسعى لكتابة المجد والتاريخ معه وإسعاد جماهيره الوفية





أبدى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد، سعادته الكبيرة باللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أن رغبته حسمت انتقاله للأهلي، خاصة أنها بدأت معه منذ الصغر، فهو يعشق الأهلي وعائلته جميعها تنتمي إلى هذا النادي الكبير، وحلم ارتداء القميص الأحمر كان يعيش في عقله وقلبه منذ الطفولة، وقد تحقق الآن بالانضمام رسميا إلى نادي القرن.





وقال طاهر محمد طاهر إنه يحمد الله على نجاح مفاوضات انتقاله رسميا للأهلي، خاصة أن المفاوضات لم تكن الأولى، وسبقتها عدة محاولات في المواسم السابقة، لكنها لم تكلل نتيجة لظروف مختلفة، حتى تكللت بالنجاح هذه المرة، ليحقق حلم حياته ويرتدي قميص الأهلي.





وكشف لاعب الأهلي الجديد كواليس انتقاله للقلعة الحمراء وقال: «المفاوضات هذه المرة كانت سلسة للغاية، ولم تستغرق وقتا طويلا، حيث بدأت بعد توقف النشاط الرياضي مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، من خلال عدة اتصالات أجراها معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، واستفسر فيها عن استمرار رغبتي في التواجد بصفوف الأهلي، وأكدت له على الفور رغبتي القوية لارتداء قميص الأهلي، والتواجد في صفوف الفريق، وبعدها سارت المفاوضات بشكل جيد جدا، وانتهت سريعا مع نادي المقاولون، بعد أن ابلغت المسئولين فيه برغبتي الشديدة التي حسمت قرار الانتقال لصفوف الأهلي رغم وجود العديد من العروض، وبالتالي انتهى الأمر سريعا وتمت الصفقة بنجاح وتحقق الحلم الذي طال انتظاره.





وأوضح طاهر محمد طاهر: «رغبتي في اللعب ضمن صفوف الأهلي، تعيش داخلي منذ كنت لاعبا صغيرا، وتلقيت أكثر من عرض من الأهلي اثناء تواجدي في قطاع الناشئين بنادي المقاولون، لكنني كنت أرغب وقتها في صناعة شيء للنادي الذي نشأت فيه قبل اتخاذ خطوة الرحيل عنه، وقد حان الآن الوقت المناسب لتحقيق حلم الانضمام للأهلي، والدخول في تحد جديد مع واحد من أعظم أندية العالم والمشاركة في كتابة المجد والتاريخ وإسعاد جماهيره الوفية».





وأضاف أنه نجح مع زملائه في قيادة المقاولون للتواجد وصيفا في جدول الدوري هذا الموسم قبل توقف النشاط، ويتمنى أن ينهي الموسم الحالي مع ذئاب الجبل وهو متواجد ضمن المربع الذهبي قبل أن يبدأ رحلته مع الأهلي.





وتحدث طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد عن المسئولية الضخمة التي يمثلها اللعب في نادي القرن، والمنافسة التي تنتظره مع زملائه، مؤكدًا أنها شرف كبير وفرصة ذهبية للتعبير عن نفسه، خاصة أن المنافسة تصب في النهاية في مصلحة الفريق.





وأكمل : «عندما يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، فإن هذا الأمر يخلق نوعا من الروح والمنافسة الإيجابية المشروعة التي تسعد أي مدير فني وتصب في النهاية في مصلحة الفريق، والكل يعلم أن وجود أكثر من لاعب مميز في مركز واحد أفضل كثيرا من تواجد لاعب واحد فقط، وهو ما يخلق نوعا من المنافسة الشريفة بين اللاعبين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعرق للتواجد في التشكيلة الأساسية، والحفاظ علي مركزه فيها ،وكل ذلك يخدم الفريق في النهاية».





وأكد طاهر محمد طاهر أنه يرتبط بعلاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي، وتواجد مع عدد كبير منهم خلال مشاركته مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية وكلها أمور ستساعده كثيرا في بداية رحلته مع الفريق.

وأكد لاعب الأهلي الجديد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الذي قدم له التهنئة علي الانضمام للقلعة الحمراء وتمنى له التوفيق في رحلته مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الاتصال يمثل دافعا قويا بالنسبة له في بداية مشواره مع نادي القرن.





وعن أمنياته مع فريق الأهلي الموسم المقبل قال طاهر محمد طاهر أن هناك ثلاث أمنيات يسعى لتحقيقها، ويأتي في مقدمتها رغبته في حجز مكان أساسي في تشكيلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والرغبة الثانية هي الحفاظ علي لقب بطولة الدوري، وهي الهدف الدائم لجماهير الأهلي، مشيرا إلى أن الأمنية الثالثة هي تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والمشاركة مع الفريق فيها خلال المواسم المقبلة، خاصة إنه لم يسبق له اللعب في هذه البطولة الكبرى.





وأشار لاعب الأهلي الجديد أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، منذ تصعيده للفريق الأول بالمقاولون العرب، في سن السادسة عشرة ، حيث لعب في مركز الجناح الايسر ، والمهاجم الصريح ،بالإضافة إلى مركز صانع اللعب، وقد تواجد هذا الموسم بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، المقاولون أول المنتخب الأوليمبي.





وعن المركز الذي يفضل اللعب فيه بقميص النادي الأهلي ،قال طاهر محمد طاهر: «لا أستطيع الجزم بمركز محدد أتواجد فيه، وسأكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يطلبني فيه».





واردف :« لم استقر بعد على رقم القميص الذي سأقوم بارتدائه مع الأهلي، وهذا الأمر مؤجل لمطلع الموسم المقبل، حتى أعرف الأرقام المتاحة واختار الأفضل من بينها».





وانتقل لاعب الأهلي الجديد للحديث عن كواليس حديثه مع عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، والنصائح التي قدمها له بعد انتقاله للأهلي وقال : «ارتبطت بعلاقة قوية للغاية مع الكابتن عماد النحاس.. فهو من أكثر الشخصيات التي حرصت على التواصل معها خلال الفترة الماضية، وعندما تولى قيادة المقاولون تحدث معي كثيرا عن رغبتي في الانضمام إلى الأهلي، ونقل لي الصورة كاملة عن القلعة الحمراء، بعد ما علم برغبتي الشديدة في اللعب لصفوف الأهلي، وشرح لي العديد من الأمور الخاصة بنظام العمل داخل النادي، وقدم لي روشتة النجاح وذلك من واقع خبرته ومشواره الكبير مع الأهلي ،الذي حقق فيه العديد من الإنجازات والبطولات».





وتابع طاهر محمد طاهر إنه كان يتمنى التواجد في وقت سابق بقميص الأهلي حتي يلعب بجوار محمد أبوتريكة وحسام غالي وعماد متعب، مؤكدًا أنه يحتاج إلى وقت طويل للحديث عن قائمة طويلة من الأسماء التاريخية التي ارتدت قميص النادي الأهلي وكان يتمني اللعب الي جوارها.





وأشار إلى أنه لا يفكر في الاحتراف في الوقت الحالي بعد الانتقال للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الاحتراف هو حلم كل لاعبي كرة القدم ، ولكن في الوقت الحالي تركيزه بالكامل مع النادي الأهلي من أجل تسطير تاريخ كبير معه وإسعاد جماهيره.





وقال: «انتقلت لواحدا من أكبر أندية العالم وطموحاتي معه، بلا حدود، ومن ثم سيكون تركيزي كاملا في كيفية تحقيق إضافة فنية قوية للأهلي وجماهيره والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات».





وعن تأثير السوشيال ميديا المعهود على نجوم الأهلي، وتحديدا الصفقات الجديدة المنضمة لصفوف الفريق قال: «تركيزي محدود للغاية مع السوشيال ميديا، ولا أتابع ما ينشر فيها كثيرا ، ومن ثم لا اتأثر بها على الإطلاق.. وتركيزي ينصب فقط داخل الملعب ومع فريقي، وبالتالي لا أشغل بالي بما يثار علي في مواقع السوشيال، وهي لا تزعجني على الإطلاق».





وأكد طاهر محمد طاهر، إنه سينتظر انتهاء الموسم الحالي من أجل التواجد في الأهلي، و فور انتهاء مباريات المقاولون سينضم لتدريبات الأهلي، ليكون تحت تصرف الجهاز الفني.





وعن عودة النشاط الرياضي قال: «كنا جميعا ننتظر عودته، فالحياة عادت في ملاعب أوروبا، وكان من الضروري أن تعود في مصر، خاصة بعد الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل جميع الأندية، فضلا عن المسحات الطبية التي تم اجرائها للاعبين ، ومن ثم كان من المنطقي والطبيعي أن يعود الدوري ونستكمل الموسم الحالي ونبدأ بعده الموسم الجديد».





وأضاف: «فترة التوقف الأخيرة كانت صعبة للغاية على جميع اللاعبين، خاصة أننا لم نكن نعرف موعد عودة النشاط الرياضي، قبل تحديده في السادس من أغسطس المقبل، وبالنسبة لي كنت أحرص على البقاء في المنزل وممارسة التدريبات، وأعتقد أن الأمور تعود تدريجيا بشكل طبيعي والقادم سيكون أفضل».





وأنهى طاهر محمد طاهر حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «انتظروني بقميص الأهلي الموسم المقبل.. أنا متشوق للغاية لأول مباراة لي مع النادي، وأول هدف سأقوم بتسجيله أيضا، وإن شاء الله أتمني أن أكون إضافة قوية للفريق، وأعدكم ببذل قصارى جهدي مع زملائي فى الأهلي لتحقيق الانتصارات وزيادة رصيد بطولاته على الصعيدين المحلي والقاري».



