عبد الدايم: انشطة الاعلى للثقافة تعود لاثراء الميدان الفكرى والادبى فى مصر

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنطلاق فعاليات المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حيث حضرت جانبا من اولى الندوات والتى اقيمت تحت عنوان التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية.









اثنت عبد الدايم، على عودة انشطة المجلس بعد فترة التوقف، واوضحت ان برنامج استئناف النشاط يضم مجموعة متنوعة من اللقاءات التى تثرى الميدان الفكرى والادبى فى مصر ، مؤكدة ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية التى اقرتها الدولة حفاظا على السلامة العامة.







