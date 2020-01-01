6.9 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 6.9 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 596.8 مليار جنيه, مقابل 589.9 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1.2 %.





وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ,حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.79 فى المائة ليسجل مستوى 10957.02 نقطة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 1.8 فى المائة ليبلغ مستوى 1477.36 نقطة , شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.97 في المائة ليبلغ مستوى 2289.8 نقطة.





وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 16.7 مليار جنيه من خلال تداول 2.660 مليار ورقة منفذة على 243 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 5.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 986 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 47.2 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 52.80 % خلال اسبوع.





وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 73.8 % من إجمالي تعاملات السوق ,بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 21.6 % والعرب على 4.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 309.3 مليون جنيه, بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 26.2 مليون جنيه.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 69.4 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 23.8 % وسجل العرب 6.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.757 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.555 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.