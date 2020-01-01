طاهر محمد طاهر يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:37 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
علي نبوي
وجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد رسالة إلى جماهير النادي الأحمر، عقب الإعلان رسميا عن التعاقد معه لمدة ٥ مواسم.

وقام الحساب الرسمي للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو لطاهر وهو يقوم بتوجيه رسالة للجماهير قائلا :"شكرًا جمهور النادي الأهلي العظيم على الحب والدعم ليا في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله، نكسب كل البطولات، ومستنيي أول ماتش ليا بتي شيرت النادي الأهلي".

وأصبح طاهر محمد طاهر أول الصفقات التي يتعاقد معها النادي الأهلي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد بناء على طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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