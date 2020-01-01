الجيش الليبي : 17 ألف إجمالي المرتزقة الذين نقلتهم تركيا الى ليبيا حتى الآن

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قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن منطقة غرب سرت لا زالت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أن الجيش الوطني متأهب لصد أي عمليات عدوانية من الغزو التركي.



وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذ ي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن أردوغان يحاول التصعيد بشكل خطير في ليبيا وإرسال المرتزقة والقطع البحرية، مضيفًا أن ألف عنصر من المرتزقة نقلتهم تركيا الى ليبيا خلال الأسبوع الماضي، بعد تدريبهم على يد الجيش التركي، موضحا أن هناك 3 فئات من المرتزقة تنقلهم تركيا الى ليبيا من بينها جماعات إرهابية



ولفت إلى أن إجمالي المرتزقة الذين نقلتهم تركيا الى ليبيا حتى الآن وصل 17 ألف، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي يحارب ميليشيات مسلحة في عدة مناطق.



وكان قد أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مواصلة بناء القوات المسلحة لحماية ليبيا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب.



وأضاف "حفتر"، خلال كلمته، الثلاثاء: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".



وأوضح أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، وتسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.



وتابع: "استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية، لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".



قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.



وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.



وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.



وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.



وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.





وقالت مصادر، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية من طراز «هوك»، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل.



