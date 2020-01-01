أمل الشفاء موجود حتى بعد الـ100.. أبرز قصص المعمرين الذين قهروا كورونا

بالرغم من المعاناة التي يعيشها المصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم، إلا أن الحظ حالف الكثيرين، وخاصة كبار من السن، حيث شهدت الشهور الأخيرة قصص نجاح كبيرة لعدد كبير من كبار السن استطاعوا قهر "كوفيد 19"، والانتصار عليه وتعافوا تمامًا.





وتستعرض بوابة " الفجر " أبرز حالات شفاء المعمرين من كورونا حول العالم:





- معمرة سعودية 106 أعوام تتعافى من كورونا:

ذكرت صحيفة سبق السعودية، أن معمرة سعودية تبلغ من العمر 106 أعوام، قهرت فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن دخلت في عزل صحي بمجمع الملك فيصل الطبي، وتعافت تماما من كورونا بعد 21 يومًا، وهي من قبيلة "جدارة" بمركز بني سعد جنوبي الطائف.





- معمرة سعودية 101 عام تتعافى من كورونا:

وكشف موقع "روسيا اليوم"، أن معمرة سعودية تبلغ من العمر 101 عام، تعافت من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن تعرضت لدخول مستشفى الملك خالد الجامعي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولكن شفيت وتعافت تماما، بحسب ما أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض.





- معمر إيراني 92 عامًا يتعافى من كورونا:

كما كشف موقع "روسيا اليوم" أن معمر إيراني يسمى "عباس محمود نجاد " يبلغ من العمر 92 عامًا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن تعرض لدخول مستشفى مدينة جلفا، التي تتبع محافظة أذريبجان الشرقية بعد إصابته بكوفيد 19، وكان المريض الأكبر سنًا في المحافظة ولكن حالفه الحظ وتعافى تماما من كورونا، بعد مروره بـ10 أيام صعبة، ولكنه تعافى وغادر المستشفى، وفقًا لما صرح به رئيس شبكة الصحة في مدينة هادي شهر محمد قنبري.





- أكبر معمر بريطاني 101 عام يتعافى من كورونا:

وتعافى أكبر معمر بريطاني يدعى "كيث واتسون" الذي يبلغ من العمر 101 عام من كوفيد 19، بعد أن دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبحسب ما ذكرته جريدة "ديلي ميرور" البريطانية فإنه بعد تعافي واتسون خرج من مستشفى "ألكسندرا" بإنجلترا، وسط تصفيق شديد وحاد من الأطباء والممرضين والذين أشاد واتسون بدورهم الكبير في إنقاذه.





- معمر أمريكي 104 أعوام يتعافى من كورونا: