أسعار النفط تنهى التعاملات على تراجع مع تزايد الإصابات بكورونا

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الخميس، على تراجع مع المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا.





ويتزايد قلق المستثمرين حيال احتمالية عودة الإغلاق في بعض الولايات الأمريكية وفي بعض دول العالم مع تزايد عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19".





وأبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 58 ألف إصابة بالوباء أمس الأربعاء، وهي أكبر زيادة في يوم واحد، مع حقيقة أن العدوى تتزايد في 42 من بين 50 ولاية.





وفشل الذهب الأسود في الاستفادة من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة بالأمس والتي كشفت هبوط مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مع صعود الطلب إلى 8.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس/آذار الماضي.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 3.1 بالمائة مسجلاً 39.62 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول لمستوى 42.39 دولار للبرميل، بانخفاض 2.08 بالمائة.