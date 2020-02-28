عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:40 م
كورونا
كورونا
محمد الدمتناوي
أعلن سعيد المولد، نجم فريق أهلى جدة السعودى، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعدما جاءت نتيجة التحاليل الخاصة باللاعب إيجابية.

وكان نادي لاعبي أهلي جدة السعودى، قد أجروا مسحة، قبل استئناف النشاط فى الرابع من أغسطس المقبل.

وتوقف النشاط الكروي في المملكة العربية السعودية، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكتب المولد على حسابه عبر إحدى مواقع التواصل الإجتماعى "سناب شات":" قدر الله وماشاء فعل، والحمد لله على كل حال".

ومن المقرر أن يخضع سعيد المولد إلى فترة عزل لمدة 14 يومًا.

ويحتل فريق أهلى جدة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين برصيد 37 نقطة.


تعرف على ترتيب الدوري السعودي قبل عودته :-

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- اتحاد جدة برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة




 

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