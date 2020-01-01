ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:34 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني يعيش فترة صعبة للغاية في صفوف النادي الملكي سواء على الصعيدين الرياضي أو الشخصي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية  بأن ريال مدريد أصبح مستعدًا للإستماع إلى العروض المقدمة من أجل يوفيتش في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان ينوي إعارة يوفيتش ولكن النادي الملكي أصبح الآن لا يمانع من بيع النجم الصربي الذي إنضم إلى صفوفه في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سلوك يوفيتش لم يساعده في الاندماج مع ريال مدريد في البدایة كما أن النجم الصربي كان یحظی بفرص للمشارکة لکن هذه الفرص بدأت في الاختفاء مع مرور الوقت وتلقّاها يوفيتش ببرود.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تصرفات يوفيتش ليست تلك التي يجب أن يتحلى بها، حيث كان قد سافر إلى صربيا أثناء الحجر المنزلي كما أنه خالط مؤخراً صديقه المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الظروف الإقتصادیة التي تمر بها الفرق الکبری مثل ریال مدرید الإساني یجعل النادي الملكي مستعداً لسماع جميع العروض من أجل التخلي عن لوكا يوفيتش الذي كلف خزائن النادي 60 مليون يورو.



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