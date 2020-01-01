شاهد ظافر العابدين أثناء التمارين

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نشر الفنان ظافر العابدين صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان "ظافر"، في الصورة يتمرن مع الفنان اللبناني جو طراد، وعلق ظافر على الصورة قائلاً: "وقت التمرين مع جو".



حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "ماشاء الله حلو في كل احوالك"، وكتب معجب آخر: "حتى وانت بتتمرن قمر".



يُعرض مسلسل The Eddy للفنان ظافر العابدين على نتفليكس بدءًا من 8 مايو، والذي يعد أول تعاون للنجم مع المنصة العالمية ومن إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل (La La Land) بجانب عدد من المخرجين البارزين.





يذكر أن المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضي اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس.





ويشارك في البطولة جوانا كوليج، المرشحة للـ جولدن جلوب ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر وطاهر رحيم.