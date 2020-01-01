تعرف على تفاصيل عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي





أعلن النادي الأهلي أمس الثلاثاء، تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأحمر بشكل رسمي لمدة 5 مواسم مقبلة، وذلك في ظل خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للحفاظ على استقرار الفريق والمنافسة على البطولات بالموسم الجديد.





ونجح النادي الأهلي في تجديد عقد "الشناوي" لمدة 5 مواسم، بينما نجح مسئولي القلعة الحمراء ايضًا في تمديد عقد مدافع الفريق سعد سمير لمدة 3 مواسم مقبلة.





وكشفت تقارير صحفية أن محمد الشناوي جدد عقده مع النادي الأهلي دون أي اشتراطات مالية، واتفق الطرفين على حصول اللاعب على 9 مليون جنيه في الموسم الواحد، وتزيد قيمة التعاقد من الموسم الثالث بمقدار نصف مليون جنيه تباعًا كل موسم.





ووافق "الشناوي" على البنود المالية في عقده الجديد مع الأهلي دون مناقشة مع الإدارة الحمراء وذلك كونه أحد أبناء القلعة الحمراء، ورغبته في الاستمرار داخل صفوف الفريق.





وتلقي حارس الأهلي العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية للرحيل عن القلعة الحمراء لكنه رفض وقرر الاستمرار مع الفريق لرغبته في حصد العديد من البطولات والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



