نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع مديحة يسري

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أستعادت النجمة نبيلة عبيد، ذكرياتها مع الراحلة مديحة يسري، حيث نشرت صورة جمعتهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت: "ماما مديحه يسري وحشتيني جدا، ألف رحمه و نور عليكي؛ الصوره ديه دايما قدامي بتفكرني بيكي ومعانا الكاتبه الصحفيه نعم الباز والناقده المسرحيه امال بكير.. يا ريت يا جماعه كلنا ندعيلها بالرحمه لانها كانت ست طيبه اوووي".


يذكر أن آخرأعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "سكر زيادة"، بجانب عدد من الفنانين منهم نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

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