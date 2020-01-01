رشا مهدي: "الزمالك نادي القرن.. والزمالكوية حافظين مش فاهمين"

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نشرت الفنانة رشا مهدي، تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، لاحتفال نادي الزمالك الوهمي بيوم القرن الافريقي اعتبارا انهم أحق من النادي الأهلي في لقب القرن حسب تقديراتهم.





فكتبت رشا: "‏انا مش فاهمة موضوع نادي القرن ده بس طالما الموضوع فيه زمالك وأهلي فأكيد أنا مع الزمالك.. شوف حضرتك الزمالك بيقول ايه وأنا معاكم ‎الزمالك نادي القرن الافريقي".





حازت التغريدة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "الاهلي فوق الجميع"، وكتب معجب آخر "هههه كل الزمالكوية كده.. حافظين مش فاهمين.. ‎الزمالك نادي الضحك الحقيقي"، وقال آخر: "‏‎حتي انتي كمان ماشيه وراهم وخلاص، ده حال كل جمهور الزمالك للأسف".





يذكر أن آخر أعمال رشا كانت مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".





والجدير بالذكر أن مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

