بدرية طلبة تروج لبرانمجها "إسأل بدرية"

View this post on Instagram

كواليس الحلقة الأولى من برنامج #إسأل_بدرية سمية فعلاً كانت عملالنا قلق 😂😂😂 شوفوا الكواليس والحلقة كاملة دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب .. #بدرية_طلبة #Badria_Tolba #سمية_الفنانة ❤️ Digital Media Management : @VeeStudios.inc