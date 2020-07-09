بدرية طلبة تروج لبرانمجها "إسأل بدرية"

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة بدرية طلبة، فيديو لكواليس برنامجها "إسال بدرية"، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت "بدرية"، في الفيديو باللوك الخاص بها وطريقتها المعتاده في الحديث وهي تجهز لبرنامجها "إسأل بدرية".


وعلقت "بدرية" علي الفيديو قائله: :كواليس الحلقة الأولى من برنامج إسأل بدرية سمية فعلاً كانت عملالنا قلق، شوفوا الكواليس والحلقة كاملة دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب". 


يذكر ان شاركت الفنانة بدرية طلبة في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه"، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي.



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