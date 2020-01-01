سعد سمير: الارتباط بالأهلي شرف كبير.. وتمديد التعاقد لم يستغرق أي وقت





أبدى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب تمديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة.





وقال: «أتشرف بالوجود داخل النادي الأهلي، هذا الكيان الكبير الذي قدم لنا الكثير، وبصفتي لاعبًا في الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أي وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير».





وأضاف: «عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بيني وبين الأهلي وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه».





وواصل سعد سمير: «الاستمرار داخل الأهلي والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لي أتمنى استكمال مسيرتي الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التي تسعد جماهير الأهلي الوفية التي تبقي خير داعم لنا دائمًا في كل المناسبات».





وقال مدافع الأهلي: «إن تفاوض مسئولي الأهلي لاستكمال مشوارك مع الفريق فخر ما بعده فخر، ومن ثم لا يمكن أن ترفض تلبية نداء ناديك الذي قدم لك الكثير».





وعن كواليس تمديد تعاقده قال: «موقف الأهلي معي كان إيجابيًّا للغاية منذ البداية، وجاء الأمر بالتزامن مع إصابتي، حيث تلقيت دعمًا كاملًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعدها تلقيت اتصالًا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وشرح الموقف كاملًا، ونقل لي تقدير واحترام الأهلي ومسئوليه، وكلها أمور

أسهمت في رفع معنوياتي، لأنها جاءت في توقيت تعرضي للإصابة، وعندما طلب مني رفع اسمي من القائمة نظرًا لحاجة الفريق لقيد محمود كهربا، رحبت على الفور، خاصة أنني كنت أعلم أن إصابتي ستستمر من 6 إلى 9 أشهر".





واختتم: "هناك توقيت يجب أن تفكر فيه في مصلحة الفريق الجماعية وتنحي مصلحتك الشخصية جانبًا، وهو ما فعلته بعد أن لمست التقدير والاحترام الكبير من جانب مسئولي النادي».











