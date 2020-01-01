سعد سمير: الارتباط بالأهلي شرف كبير.. وتمديد التعاقد لم يستغرق أي وقت
الخميس 09/يوليه/2020 - 08:14 م
علي نبوي
أبدى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب تمديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة.
وقال: «أتشرف بالوجود داخل النادي الأهلي، هذا الكيان الكبير الذي قدم لنا الكثير، وبصفتي لاعبًا في الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أي وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير».
وأضاف: «عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بيني وبين الأهلي وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه».
وواصل سعد سمير: «الاستمرار داخل الأهلي والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لي أتمنى استكمال مسيرتي الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التي تسعد جماهير الأهلي الوفية التي تبقي خير داعم لنا دائمًا في كل المناسبات».
وقال مدافع الأهلي: «إن تفاوض مسئولي الأهلي لاستكمال مشوارك مع الفريق فخر ما بعده فخر، ومن ثم لا يمكن أن ترفض تلبية نداء ناديك الذي قدم لك الكثير».
وعن كواليس تمديد تعاقده قال: «موقف الأهلي معي كان إيجابيًّا للغاية منذ البداية، وجاء الأمر بالتزامن مع إصابتي، حيث تلقيت دعمًا كاملًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعدها تلقيت اتصالًا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وشرح الموقف كاملًا، ونقل لي تقدير واحترام الأهلي ومسئوليه، وكلها أمور
أسهمت في رفع معنوياتي، لأنها جاءت في توقيت تعرضي للإصابة، وعندما طلب مني رفع اسمي من القائمة نظرًا لحاجة الفريق لقيد محمود كهربا، رحبت على الفور، خاصة أنني كنت أعلم أن إصابتي ستستمر من 6 إلى 9 أشهر".
واختتم: "هناك توقيت يجب أن تفكر فيه في مصلحة الفريق الجماعية وتنحي مصلحتك الشخصية جانبًا، وهو ما فعلته بعد أن لمست التقدير والاحترام الكبير من جانب مسئولي النادي».