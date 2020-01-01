توقيع الكشف الطبي على ١٧ مرشح لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بالدقهلية

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبي على 17 مرشحًا لمجلس الشيوخ على مستوة المحافظة خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأشار وكيل وزاره الصحة إلى أن اليوم تم توقيع الكشف على 10 مرشحين وأمس 7 مرشحين، والكشف مستمر للمتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ حتى يوم الخميس الموافق 16 يوليو.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الكشف الطبي بدأ اعتبارا من أمس الأربعاء، ومستمر حتى يوم الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٠، للراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، موضحًا أن ٣ مستشفيات تستقبل المرشحين المنصوره الدولى، طلخا المركزى، ميت غمر المركزي.

وأكد وكيل صحة الدقهلية على ضرورة إحضار المستندات، وهي:⁦ دوسيه أبيض ورقي، صورة بطاقة رقم قومي سارية، ٦ صور شخصيه، فيزا لدفع الرسوم المقررة.

كما شدد وكيل صحة الدقهلية على قيام ادارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان يكون الاماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن اماكن العزل بالمستشفى.

واعلن وكيل الوزارة عن أن الكشف النفسي سيكون بمستشفى المنصورة الدولى، متمنيا للجميع التوفيق لما فيه الخير لصالح البلاد والعباد.

وعلى صعيد آخر كشف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أن مرفق أسعاف الدقهلية، سجل ثالث حالة وفاة خلال أسبوع بين العاملين به متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد والذى يعد ثالث شهداء بمرفق الإسعاف بالدقهلية.


يشار أن الضحية الثالثة بإسعاف الدقهلية هو مصطفى أبراهيم رجب السائق بمرفق الإسعاف،ويبلغ من العمر ٤٢ سنة، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ عدة أيام وفور التأكد من إصابته تم نقله، إلى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد المخصص للعزل، لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة مساء اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته.

من جانبه نعى الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، العاملين بمرفق الإسعاف بالدقهلية، فى زميلهم والذى يعد ثالث شهداء، مرفق الإسعاف بالدقهلية، داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء والصالحين وان يشفى جميع زملاءهم المصابين وجميع المصابين.

وأكد مسعفي الدقهلية أنهم مستمرين في آداء عملهم دون توقف رغم فقدهم خلال أسبوع الزميلين، أحمد مجدى، والسائق وليد عبد الباسط، الزى توفى صباح اليوم، كما فقد زميل آخر والده ووالدته بسبب اصابتهم بفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورون انتخابات الشيوخ اخبار

أخبار تهمك

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ يوم

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الري: استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

منذ ساعتين

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

طالب يطعن زميله بآلة حادة في مدرسة بالدقهلية

وكيل "صحة" الدقهلية يشهد إطلاق اللقاء العلمي السنوي الثاني حول السكتات الدماغية

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية ورئيس الرقابة الإدارية ببنك الدم ومرفق الإسعاف

بشرة خير.. سلبية تحاليل 51 حالة اشتباه بفيروس كورونا بالدقهلية

تعرف على أخر إحصائيات مصابي ومتعافي كورونا بالدقهلية

صحة الدقهلية.. تسجيل الضحية الثالثة بفيروس كورونا في مرفق الإسعاف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

05:47 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

07:31 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

06:43 م

الري: استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى