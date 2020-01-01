سعد سمير: الأهلي قدرني ماديا ومعنويا بشكل مميز.. وهذه أخر تطورات إصابتي
الخميس 09/يوليه/2020 - 08:14 م
علي نبوي
قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر، وضعه في المكانة التي تليق به وقدره ماديا ومعنويا بشكل مميز للغاية.
وأضاف :"«في الأهلي (بيتنا) نتعامل دائمًا بحسن نية، ونقوم في البداية بالتوقيع على بياض نظرًا لثقتنا الشديدة بتقديرنا ماديًّا ومعنويًّا من قبل مسئولي النادي، وقد وقعت العقود الجديدة في شهر رمضان مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبعدها تلقيت اتصالًا من الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل إنهاء الأمور بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل، وكل هذه الأمور لم تستغرق وقتًا على الإطلاق»
وتابع «أنا سعيد بتقدير الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجميع المسئولين، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي وإدارته، التي تقدر أبناء النادي وتضعهم في المكانة التي يستحقونها».
وتطرق مدافع الأهلي للرد على بعض الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية قائلا: «الأهلي منظومة كبيرة والكل يقدرها ويعرف حجمها وشعبيتها وتاريخها، ومن ثم فهناك شائعات لا تستحق الرد عليها، فعلاقتي مع الجميع يسودها الحب والاحترام والتقدير، وهذه الشائعات من الأساس لا تحتاج للحديث عنها بأي شكل من الأشكال، لأننا ندرك جيدًا أنها مجرد أكاذيب تستهدف ضرب استقرار الفريق».
وعن عودة النشاط الرياضي قال سعد سمير: «عودة النشاط بقرار من الدولة أمر إيجابي للغاية، ونحن اعتدنا احترام قرارات الدولة التي ترغب في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في كل المجالات، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحفظ الله الجميع من وباء كورونا».
وانتقل سعد سمير للحديث عن برنامجه التأهيلي، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جدا، بعد أن شهدت الفترة الماضية هدوءًا في خطوات البرنامج، مع التزامه بالوجود في المنزل، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد استكمال برنامجه للتعافي من الإصابة.
وأشار مدافع الأهلي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عرضه من جديد على الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، مؤكدًا أن ظروف إيقاف الطيران بسبب حظر كورونا عطلت سفره للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.
وأضاف: «هناك تنسيق تام مع الجهاز الطبي للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج في ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودتي للتدريبات الجماعية».
ووجه سعد سمير رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم خير داعم للأهلي ولاعبيه دائما وهم أعظم جمهور في الكون، والمصدر الحقيقي والأساسي لشحن طاقات لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه سيقاتل رفقة زملائه من أجل تحقيق البطولة المفضلة وهي الدوري، بالإضافة إلى استعادة دوري أبطال إفريقيا.
واختتم سعد سمير حديثه بالقول: «ندرك جيدًا أن مفتاح سعادة جماهير الأهلي هو حصد البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج، وهو ما تعاهدنا عليه جميعًا داخل الفريق من أجل هذه الجماهير الوفية في كل مكان».
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