سعد سمير: الأهلي قدرني ماديا ومعنويا بشكل مميز.. وهذه أخر تطورات إصابتي









قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر، وضعه في المكانة التي تليق به وقدره ماديا ومعنويا بشكل مميز للغاية.





وأضاف :"«في الأهلي (بيتنا) نتعامل دائمًا بحسن نية، ونقوم في البداية بالتوقيع على بياض نظرًا لثقتنا الشديدة بتقديرنا ماديًّا ومعنويًّا من قبل مسئولي النادي، وقد وقعت العقود الجديدة في شهر رمضان مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبعدها تلقيت اتصالًا من الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل إنهاء الأمور بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل، وكل هذه الأمور لم تستغرق وقتًا على الإطلاق»





وتابع «أنا سعيد بتقدير الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجميع المسئولين، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي وإدارته، التي تقدر أبناء النادي وتضعهم في المكانة التي يستحقونها».





وتطرق مدافع الأهلي للرد على بعض الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية قائلا: «الأهلي منظومة كبيرة والكل يقدرها ويعرف حجمها وشعبيتها وتاريخها، ومن ثم فهناك شائعات لا تستحق الرد عليها، فعلاقتي مع الجميع يسودها الحب والاحترام والتقدير، وهذه الشائعات من الأساس لا تحتاج للحديث عنها بأي شكل من الأشكال، لأننا ندرك جيدًا أنها مجرد أكاذيب تستهدف ضرب استقرار الفريق».





وعن عودة النشاط الرياضي قال سعد سمير: «عودة النشاط بقرار من الدولة أمر إيجابي للغاية، ونحن اعتدنا احترام قرارات الدولة التي ترغب في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في كل المجالات، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحفظ الله الجميع من وباء كورونا».





وانتقل سعد سمير للحديث عن برنامجه التأهيلي، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جدا، بعد أن شهدت الفترة الماضية هدوءًا في خطوات البرنامج، مع التزامه بالوجود في المنزل، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد استكمال برنامجه للتعافي من الإصابة.













وأشار مدافع الأهلي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عرضه من جديد على الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، مؤكدًا أن ظروف إيقاف الطيران بسبب حظر كورونا عطلت سفره للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.





وأضاف: «هناك تنسيق تام مع الجهاز الطبي للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج في ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودتي للتدريبات الجماعية».





ووجه سعد سمير رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم خير داعم للأهلي ولاعبيه دائما وهم أعظم جمهور في الكون، والمصدر الحقيقي والأساسي لشحن طاقات لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه سيقاتل رفقة زملائه من أجل تحقيق البطولة المفضلة وهي الدوري، بالإضافة إلى استعادة دوري أبطال إفريقيا.





واختتم سعد سمير حديثه بالقول: «ندرك جيدًا أن مفتاح سعادة جماهير الأهلي هو حصد البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج، وهو ما تعاهدنا عليه جميعًا داخل الفريق من أجل هذه الجماهير الوفية في كل مكان».



