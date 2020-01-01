"على الشاطئ".. محمد محسن يشارك جمهوره بصور له عبر "الإنستجرام"

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نشر الفنان محمد محسن، صورجديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان محسن في الصور على البحر، وعلق على الصور قائلاً:"أجمل وأعجب مافي الشمس ،انها تشرق وتغرب كل يوم غير مبالية بما يحدث هنا".



قام محسن، بغناء نشيد "اسلمى يا مصر"، و نشره عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهو النشيد الوطنى لمصر فى الفترة من 1923 وحتى 1936، وألفه الشاعر والأديب المصرى مصطفى صادق الرافعى، ولحنه صفر على، قبل أن يتم تغير النشيد الوطنى أكثر من مرة وصولا إلى نشيد "بلادى بلادى"





طرح محسن الشهر الماضى أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى إبرهيم، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.





تقول كلمات الأغنية: "عطشان مجروح وبغنى، وانتى فى غنايا وفنى، بقرب تبعدى عنى، وأما أبعد عنك أميل.. عطشان وقليل الحيلة، مشتاق والسكة طويلة، دى ليالى الصبر تقيلة، بقضيهم فى المواويل".



