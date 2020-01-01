بعروض مغرية.. 6 وجهات سياحية بينها مصر فتحت أبوابها للزائرين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
أعلنت معظم الدول حول العالم التعايش مع فيروس كورونا، وعودة رحلات السفر والسياحة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وقد يجد السائحون أن تكاليف عطلاتهم أرخص من العادي بسبب عروض خاصة، حيث وفرت دول سياحة حول العالم خصومات خاصة لجذب الزوار لعطلات مدفوعة الأجر جزئيا، فقد تعرضت وجهات العطلات الشهيرة لأزمات بسبب غلق الحدود ووقف حركة الطيران.

1- المكسيك
تتجه مدينة كانكون المكسيكية الشهيرة بشواطئها الجميلة نحو إعادة جذب السياح لها، إذا تشارك أكثر من 200 شركة خاصة بمدينة كانكون في مبادرة لتقديم أموال للمسافرين، وتقدم الفنادق ليلتين مجانًا لكل ليلتين يتم حجزهما، أو توفير إقامة مجانية لطفلين عندما يحجز شخصان بالغان غرفة.

ويحصل الزوار على تأجير مجاني لسيارة ليومين على كل يومين من مدة إقامتهم، كما تشارك أيضا، منطقة بويرتو موريلوس وتولوم وجزيرة إيسلا موخيريس في منطقة البحر الكاريبي، على بعد 8 أميال قبالة ساحل كانكون في المبادرة عند إعادة فتحهم للسياحة ومن المتوقع إعادة السياحة في المكسيك في 8 يونيو 
وانطلقت المبادرة في 15 يونيو.

وقال روبرتو سينترون، رئيس جمعية فنادق كانكون وبويرتو موريلوس وجزيرة إيسلا موخيريس: "إننا سعداء فوق كل شيء ملتزمون بسبب المشاركة الكبيرة في هذه المبادرة من مختلف اتحادات الفنادق ومن يعملون في قطاع السياحة بشكل عام"، مضيفا أنه "تم تدشين هذه المبادرة لإعادة تنشيط العطلات السياحية إلى وجهاتنا بعد الأزمة التي تسبب فيها كورونا".

2- اليابان
رفعت اليابان حالة الطوارئ في وقت لاحق من شهر مايو، وبدأت في تخفيف قيود الإغلاق، حيث أعلن هيروشي تاباتا مفوض وكالة السياحة اليابانية، في مؤتمر صحفي في 20 مايو، أن البلاد تتطلع إلى تعزيز السياحة من خلال دعم جزء من نفقات المسافرين.

ويتم تخصيص 12.5 مليار دولار لدعم برنامج استرداد التكاليف للسياح الذي يبدأ في شهر يوليو، في حالة استمر انخفاض معدل الإصابة في البلاد، وفقد يستهدف هذا البرنامج السياحة الداخلية، على أن يتم إطلاق خطة لدعم السياحة الدولية مع عودة الرحلات الطويلة.

وتزيد احتمالية ذلك مع اليابان، كأحد الدول التي تضررت على مستوى قطاع السياحة، نتيجة تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 والألعاب الباراليمبية التي تقرر تأجيلها إلى عام 2021.

3- صقلية
أطلقت جزر صقلية واليابان وبلغاريا خطط شبيهة في الأسابيع الماضية، وكانت صقلية أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط، التي تعلن عن حملة لتنشيط السياحة في أوائل شهر مايو، وتخطط الحكومة لإطلاق حملة تنشيط السياحة بقيمة 50 مليون يورو لجذب السياح إلى الجزيرة في فصل الخريف.

وتشمل الخطة دعم المسافرين الذين يحجزون باقات تشمل رحلات الطيران والإقامة، وذلك عبر دفع نصف تكلفة السفر جوا للسائحين، كما يتم تقديم ليلة مجانية من الإقامة، والدخول المجاني إلى المتاحف والمعالم الأثرية في صقلية منها وادي المعابد الشهير وفيلا رومانا ديل كاسالي.

4- بلغاريا
أعلنت بلغاريا، التي زادت شعبيتها في السنوات الأخيرة كواجهة شاطئية غير مكلفة، عن خططها الخاصة لجذب السياح بعد الإغلاق، وتصبح العديد من شواطئ مجانا في بلغاريا لدخول للسياح، بالإضافة إلى توفير وسائل الراحة مثل كراسي الشمس والمظلات مجانا.

يساهم هذا العرض في جعل الوجهات السياحية غير المكلفة متوفرة بأسعار أقل بالرغم أنه ليس مدعوم مثل العطلات المدعومة التي تقدمها بعض الوجهات السياحية، 

5- بريطانيا
قد تسعى بريطانيا لدعم جزء من نفقات المسافرين في السياحة الداخلية مثل اليابان، قالت باتريسيا ييتس، مديرة برنامج "فيزيت بريتين"، في تصريح لصحيفة ذا صن، أن مجلس السياحة ينظر في توفير الحوافز المالية داخل بريطانيا.

وأضافت ييتس، أن تشجيع السوق المحلي أمر مهم لكل دولة، مثلما اتبعت إيطاليا هذا المبدأ، مشيرة إلى أهمية النظر لتجارب الدول الأخرى، موضحة أنهم يدرسون إطلاق حملات تسويقية لتشجيع السياحة ومنح المال للسياح على قضاء العطلات داخل البلاد.

6-مصر 
أعلنت مصر، عودة بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السياح الأجانب المنتجعات في أول يوليو، وتكون أولى المناطق السياحية هي منتجعات البحر الأحمر، وجنوب سيناء وشواطئ الساحل الشمالي، وأعلنت الحكومة، أنها تسمح بعودة بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السياح الأجانب للمنتجعات التي شهدت أقل إصابات بفيروس كورونا من أول يوليو.

وتوجد المناطق التي يجري إعادة فتحها في جنوب سيناء، حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب والغردقة ومرسى علم، ومرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، بعد تخفيف بعض القيود في الأسبوعين القادمين بتقليص حظر التجول المسائي ساعة ومد ساعات عمل المتاجر ساعة.

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