"كل سنة واحنا مع بعض".. يسرا توجه رسالة لصديقتها

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة يسرا، جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع نبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت رسالة تهنئة لصديقتها بعيد ميلادها قائله: "كل سنة وانت سندي وصحبتي وصديقة عمري.. كل سنة وأنا حياتي بيكي كاملة.. كل سنة وانت أجدع و أجمل وحياتك مليانة بالفرحة و راحة البال كل سنة واحنا مع بعض يا حبيبة قلبي".

ويعد مسلسل "خيانة عهد''، آخر عمل شاركت به يسرا وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

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