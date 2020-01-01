محمد الغزاوي: أبناء الأهلي الحقيقيون لا يناقشون خلافاته في وسائل الإعلام





طالب محمد الغزاوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلي الأسبق أبناء النادى الحقيقيين بعدم طرح الخلافات داخل القلعة الحمراء علنا فى وسائل الإعلام لانها ليست المكان المناسب أبدا لمناقشتها أو الكشف عنها .





وقال الغزاوى إن أحد أهم مميزات النادى الأهلى على مر تاريخه أن خلافاته لا يمكن أن تخرج إلى خارج حدود الغرف المغلقة أو حتى جدرانه وهذا ما حقق للقلعة الحمراء الاستقرار الدائم والصمود ضد كل محاولات زعزعة هذا الاستقرار .





وأكد الغزاوى أنه لمن المحزن والغريب أن يخرج أى من أبناء الأهلى ويهاجم وينتقد النادى على الملأ خاصة وأن جميع أبناء النادى ومن تربوا على مبادئه يعلمون جيدا أن هذا غير مقبول بالمرة .





وأوضح قائلا أن الاختلاف فى وجهات النظر مطلوب وأحيانا يكون هناك خلافات لكن فى النهاية الجميع داخل الأهلى أسرة واحدة والكل يقف خلف أى قرار حتى لو كان هناك وجهة نظر مختلفة لكن الانتقاد وطرح الخلاف على العلن لم نعتد عليه داخل القلعة الحمراء .





وقال إنه فى عام 2009 حدثت أزمة لائحة الأندية الجديدة وضرورة خروج 3 أعضاء من قائمة المجلس فى انتخابات 2009 وكان واحدا من أنجح المجالس فى تاريخ النادى باعتراف الجميع وقام حسن حمدى رئيس النادى وقتها بحل الأزمة فى اجتماع مع المجلس وأعلن بانه سيكون هناك ثلاثة خارج القائمة .





وأشار قائلا إلى أنه بعدما أنهى حسن حمدى كلامه طلبت الكلمة وأعلنت الاعتذار رسميا عن عدم خوض تلك الانتخابات حتى أرفع الحرج عن حسن حمدى وبعدها تحدث الخطيب وقال بالحرف إن أصغر عضو بالمجلس وقتها محمد الغزاوى أعطى درسا فوريا للمجلس فى حب الأهلى.





واختتم الغزاوى قائلا أن حب الأهلى لا يثبت بالكلام ولكن بالأفعال وهذا ما تعلمته من الأب الروحى لى الراحل طارق سليم الذى قال لى يوما إن الأهلى لو طلبه للعمل كفرد أمن فى النادى لن يفكر وسيوافق على الفور طالما أنه بذلك يخدم القلعة الحمراء وهذا ما تعلمناه وسيتعلمه كل الأجيال المقبلة لان هذا هو سر نجاح النادى الأهلى .



