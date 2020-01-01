بكري: الجيش المصري جاهز للحفاظ على الخط الأحمر بليبيا (فيديو)

علق الإعلامي مصطفى بكري، على مناورة "حسم 2020" للقوات المسلحة، قائلًا إن "المصريين اليوم عليهم أن يفخروا بالقوات المسلحة بعد إعلان تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 وهو ما يؤكد أن الجيش المصري جاهز في أي وقت للحفاظ على الخط الأحمر سرت والجفرة في ليبيا".





وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن المناورة تمت من أجل التجهيز القتالي وتحت إشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وشملت تنفيذ رماية وطلعات طيران لاستهداف أمكان المرتزقة.







