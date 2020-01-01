محمد جمعة برفقة كريم محمود عبدالعزيز ومحمد نصار من "موسي"

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك النجم محمد جمعة، جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر جمعة بالصورة برفقة كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد نصار من فيلم موسي، وعلق جمعة، على الصورة قائلاً: "محمد نصار وكريم عبدالعزيز من فيلم موسي".

يشار أن محمد جمعة، انضم لفيلم "النمس والإنس"، بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

يذكر أن محمد جمعة، شارك فى مسلسل "البرنس"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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