الاتحاد الإفريقي يكشف مصير التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكأس العالم





كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وكأس العالم 2022، وموعد فتح باب القيد الإفريقي، وتحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم الجديد.





وأكد الكاف أنه سيتم التواصل مع الكاميرون "البلد المستضيف" بشأن موعد النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، بعد تأجيلها لعام 2022، كما سيتم تحديد جدول بمواعيد الجولات المتبقية من التصفيات المؤهلة للبطولة وإرساله للإتحادات المحلية.





ومن ناحية أخري أكد أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 في وقت لاحق وذلك بعد التنسيق مع الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وأكد الكاف أنه سيتم تحديد موعد فتح القيد لتسجيل اللاعبين واستلام خطابات تحديد الفرق المشاركة في الموسم الجديد من بطولات الأندية، بعد إعلان موعد نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية بالموسم الحالي.





وتقرر اعتماد نظام التغييرات الـ5 خلال مباريات بطولتي إفريقيا للأندية بالموسم الجديد أيضًا، بعد اقرارها بشكل رسمي في مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية هذا الموسم.



