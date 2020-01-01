الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الجمعة ، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





وأوضحت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وأشارت الهيئة، أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.





وعن درجات الحرارة غدًا، فتسجل القاهرة العظمى 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، وشرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، وشلاتين العظمى 37 والصغرى 29.



