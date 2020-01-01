وزير قطاع الأعمال:21 مليار جنيه قيمة خطة تطويرالغزل والنسيج

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن عدد العاملين في قطاع الغزل والنسيج الذي سيتأثروا بتطوير هذا القطاع يقترب من الـ8 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول أن تعيد منافسة القطن المصري للقطن الأمريكي.



وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر قادرة الآن على تنظيف القطن المصري طويل التيلة بقدر ما يحتاجه العالم، خاصة أن الطلب على طويل التيلة لا يزيد عن 2% من حجم الطلب العالمي على الاقطان.



وأشار إلى أن هناك خطة لتطوير هذا القطاع بتكلفة تصل لـ21 مليار جنيه، وفي هذا الإطار تم اعداد أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.



