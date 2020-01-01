الأخوان "دوناروما" والتوأم "بيندر" أبرزهم.. تعرف على أشهر "الأشقاء" بين نجوم الساحرة المستديرة

تضم العديد من أندية كرة القدم حول العالم حاليًا بعض "الأشقاء " من اللاعبين الذين يدافعون سويًا عن ألوان فريق واحد، بل ويشاركون معًا في مباريات فريقهما ويتألقون داخل المستطيل الأخضر ويساعدون أنديتهم لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أشهر "الأشقاء" الذين يعلبون معًا في فريق واحد بالوقت الحالي:-





الأخوان دوناروما:





يلعب جيانلويجي دوناروما الحارس الأساسي لفريق ميلان الإيطالي ضمن صفوف الروسونيري برفقة شقيقه الأكبر أنطونيو صاحب الـ30 عامًا والذي يلعب أيضًا في مركز حراسة المرمي بالفريق لكنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق.





التوأم سفين ولارس بيندر:





من أشهر الأشقاء الذين يلعبون في فريق واحد حاليًا "التوأم" سفين ولارس بيندر لاعبا فريق باير ليفركوزون الألماني، حيث يلعب الأول في مركز قلب الدفاع، بينما يشغل الثاني مركز الظهير الأيمن، وشارك الثنائي في 63 مباراة سويًا مع الفريق الألماني.





التوأم "ميرانتشوك":





قائمة الأشقاء في عالم الساحرة المستديرة بالوقت الحالي تضم ايضًا "التوأم" الروسي ألكسي وأنطون ميرانتشوك اللذان يلعبان ضمن صفوف فريق لوكومتيف موسكو ، ويلعب الثنائي في مركز خط الوسط الهجومي، وشارك اللاعبين سويًا في 91 مباراة مع فريقهما.





أندريه وريكاردو هورتا:





يضم فريق سبورتنج براجا البرتغالي بين صفوفه الشقيقان أندريه هورتا صاحب الـ23 عامًا ولاعب خط وسط الفريق، وشقيقه الأكبر ريكاردو صاحب الـ25 عامًا ويلعب في مركز الجناح الأيسر، وشارك اللاعبين معًا في 51 مباراة مع بطل البرتغال.





توأم لاس بالماس:





فريق لاس بالماس الإسباني يلعب ضمن صفوفه التوأم داني وخافيير كاستيلانو ويبلغ عمرهما 32 عامًا، يلعب الأول بمركز الظهير الأيمن، والثاني في خط الوسط المدافع، وشارك اللاعبان سويًا في 96 مباراة مع فريقهما بمختلف البطولات.





الشقيقان "إيجستين":





يلعب الألماني ماكسيمليانو ايجستين لاعب وسط فريق فيردر بريمن بجوار شقيقه الأصغر جوهانيس الجناح الأيمن بالفريق الألماني، وخاض الثنائي 46 مباراة معًا خلال الفترة الماضية.





الأخوان "ريسكي":





يضم فريق هلسنكي أحد أبرز الاندية الفنلندية بين صفوفه حاليًا الشقيقان ريكي وروب ريسكي، ويلعب الثنائي في الخط الهجومي حيث يشغل الأول مركز الجناح الأيسر، بينما يلعب شقيقه في مركز المهاجم الصريح، وخاض اللاعبان سويًا 9 مباريات مع فريقهما.



