فرض رسوم حكومية جديدة على أجهزة "GPS" الخاصة بالسيارات

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

في إطار  القرارات الإجرائية المنظمة لقطاع  الاتصالات في مصر فرض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مستوردى السيارات  رسوم جديدة على تركيب أجهزة التتبع الآلى للمركبات "GPS" فى الطرازات المستوردة المزودة بأنظمة الدفع الرباعي، تقدر بنحو 3500 جنيه، شاملة تكلفة الجهاز نفسه.



وأوضح بعض مستوردي السيارات أن الرسوم الجديدة تخص عمليات تسليم أجهزة الأنظمة الملاحية المزودة لسيارات الدفع الرباعي، بخلاف تحصيل رسوم إدارية أخرى تصل إلى 2400 جنيه، تتحملها الجهات المستوردة والأفراد.



وأكد مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ أيام، ويأتى الجهاز مزودًا بشريحة داتا للاتصال بخدمة الانترنت لإتاحة خدمة تحديث الموقع الجغرافى بصفة دورية وباستمرار.



وعن كيفية الحصول على ترخيص الجهاز، أوضح المصدر  أن مالك السيارة يحصل على خطاب من معرض السيارات برغبته فى تركيب جهاز "GPS" على أن يقدم الطلب إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقة مسبقة ثم يتوجه للوكيل للتركيب قبل الشروع فى إجراءات ترخيص المركبة.



وكانت مصلحة الجمارك قد اشترطت فى أغسطس من العام الماضى على وكلاء ومستوردى سيارات الدفع الرباعى تركيب أجهزة تتبع مع ضرورة اعتمادها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل الإفراج الجمركى عن فئات "4WD" المزودة بأجهزة "DVD-PLAYER" التى تحتوى على أجهزة الملاحة "GPS".



وتتوافر العديد من سيارات الركوب فى مصر المنتمية لفئة الدفع الرباعي "4WD" ومنها علامات "لاند روفر، وجيب، وبيجو، وسوبارو، وأودى، وهوندا، وفولفو، وفيات".

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