رياض محرز يطلق تصريحات نارية

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ألمح الجرائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عقب الفوز على نيوكاسل بخماسية نظيفة على ملعب الإتحاد  معقل المان سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي بأنهم يسعون للفوز ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره آرسنال في الدور نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي كما أنه سيواجه ريال مدريد الإسباني في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا, حيث انتهت مباراة بفوز السيتيزنز بهدفين مقابل هدف.

وقال محرزفي تصريحات صحفية عقب اللقاء:" أعتقد أن الجميع لعبوا بشكل جيد للغاية، حاولنا خلق فرص لتسجيل الأهداف وسجلنا أهدافنا مقارنة بمباراة ساوثهامبتون حيث خلقنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل".

وأضاف:" نحن لا نكون سعداء أبداً عندما نخسر ونريد الرد على الفور، وهذا ما فعلناه اليوم ".

واختتم محرز تصريحاته قائلا:"نحن نحب كرة القدم، إنها وظائفنا وعلينا القيام بعملنا، هناك أشياء كبيرة ستحدث قريباً في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال لذا يجب أن نكون مستعدين للمباريات المهمة".


 

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