فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:00 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد الدمتناوي

لا يزال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رأس أولويات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر رتب قائمة صناع اللعب بالنسبة له في المباريات، ومن سيعول عليهم الاعتماد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، أن فايلر قرر الاعتماد على محمد مجدي أفشة في المركز الأول يليه وليد سليمان ثم العائد من الإصابة محمد محمود وصالح جمعة في نفس المرتبة.

وأشارت التقارير، أن فايلر قرر الاعتماد على أفشه أولاً بسبب جاهزيته البدنية والفنية، بالإضافة إلى أرقامه على مدار الفترة الماضية.

وبحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، فإن أفشة من أفضل لاعبي الأهلي في بطولة إفريقيا، خلف سيرينيو لاعب صن داونز.

وشارك محمد مجدي أفشة مع الأهلي في 22 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أخرين.

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صالح جمعة رينيه فايلر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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