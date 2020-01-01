تحويل مالك عقار مخالف للنيابة العسكرية بحي النزهة

نفذ اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتعاون مع شرطة النزهة والمرافق والإسكان والمحلات والمتابعة الميدانية والإشغالات ومسئولي المربعات، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بناءً على توجيهات محافظ القاهرة بتفعيل قرار رئيس الوزراء بأزالة مخالفات البناء.





وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجز، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لعقار رقم 4 بشارع عبدالحليم نويرة بالنزهة الجديدة، لقيام صاحبه ببناء طابقين بدون ترخيص السادس والسابع فوق الأرضي.





وتابع "عقل": سبق وتم عمل إزالة لهذا العقار، إلا أن صاحبه أصر على المخالفة وقام ببناء طابقين أخرين وعلى الفور تمت الإزالة للأسقف الخرسانية الداخلية وتم تحرير يحمل رقم 28 جنح عسكرية وعرض المخالف على النيابة العسكرية.





وأضاف "رئيس حي النزهة" جاري الاستمرار والمتابعه لكافه المباني المخالفه، وتطبيق القانون وتنفيذ الازالات لها وذلك بالمتابعه اليوميه ورصد اي مخالفات والتعامل الفورى معها.





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وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم، مؤكداَ على ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.





ومن ناحيته، قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية: إن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو ومدينة بدر والأزبكية وعين شمس والسلام اول أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحى شرق مدينة نصر و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحى المقطم.





وأضاف أنه تم ضبط 12 طن سكر و3 طن لحوم مجمدة و2 طن كبدة مجهولة المصدر و1,5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس ، كما نجحت الحملات في مصادرة 5 طن تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع ، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.



