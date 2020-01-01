تحويل مالك عقار مخالف للنيابة العسكرية بحي النزهة

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:50 م
العقار
العقار
إسماعيل منطاوي
نفذ اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتعاون مع شرطة النزهة والمرافق والإسكان والمحلات والمتابعة الميدانية والإشغالات ومسئولي المربعات، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بناءً على توجيهات محافظ القاهرة بتفعيل قرار رئيس الوزراء بأزالة مخالفات البناء.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجز، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لعقار رقم 4 بشارع عبدالحليم نويرة بالنزهة الجديدة، لقيام صاحبه ببناء طابقين بدون ترخيص السادس والسابع فوق الأرضي.

وتابع "عقل": سبق وتم عمل إزالة لهذا العقار، إلا أن صاحبه أصر على المخالفة وقام ببناء طابقين أخرين وعلى الفور تمت الإزالة للأسقف الخرسانية الداخلية وتم تحرير يحمل رقم 28 جنح عسكرية وعرض المخالف على النيابة العسكرية.

وأضاف "رئيس حي النزهة" جاري الاستمرار والمتابعه لكافه المباني المخالفه، وتطبيق القانون وتنفيذ الازالات لها وذلك بالمتابعه اليوميه ورصد اي مخالفات والتعامل الفورى معها.

اقرأ أيضا.. ضبط 35 ألف طن كمامة و858 لتر كحول مجهولين بأحياء القاهرة

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم، مؤكداَ على ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

ومن ناحيته، قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية: إن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو ومدينة بدر والأزبكية وعين شمس والسلام اول أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحى شرق مدينة نصر و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحى المقطم.

وأضاف أنه تم ضبط 12 طن سكر و3 طن لحوم مجمدة و2 طن كبدة مجهولة المصدر و1,5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس ، كما نجحت الحملات في مصادرة 5 طن تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع ، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.

ولفت إلى أنه تم تحرير أكثر من 27 محضرا متنوعا منها عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرار الإزالة عقار مخالف حي النزهة بوابة الفجر النيابة العسكرية

أخبار تهمك

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

خالد علي ردًا على احتفالية الزمالك بنادي القرن: القارة تتغنى بالأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ ساعة

بعد صفقة طاهر.. الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعة

مفاجأة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

منذ ساعتين

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرتب صناع اللعب في الأهلي.. ورقم مخيب لـ"صالح جمعة"

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر يونايتد يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من الصحة بشأن الإجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

هل يدفع الزمالك 35 مليون لضم صفقة الموسم؟

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حملة موسعة لحماية المستهلك تضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية

الكمامة بـ85 جنيها.. ضبط محتكري المستلزمات الطبية في كفر الشيخ

الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات المجهولة

محافظ أسيوط: ضبط 8869 كمامة و133 ألف قفاز طبي

3 ملايين جنيه.. بدء التحقيق في رشوة شركة الأدوية بالمنوفية

5 ضربات وجهتها الرقابة الإدراية للمتاجرين بالمستلزمات الطبية المغشوشة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

05:47 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

06:43 م

غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

06:33 م

فايلر يعطي قبلة الحياة من جديد لثنائي الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى