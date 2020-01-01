النقد العربي ينظم ورشة لالحاق 100 بنك بمنصة "بنى"

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
 نظم صندوق النقد العربي ورشة العمل التاسعة "عن بعد" لإلحاق البنوك العاملة في المنطقة العربية بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي بمشاركة كبار المسؤولين من أكثر من 100 بنك من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها التي أبدت استعدادها للانضمام إلى المنصة.

ناقشت الورشة أنواع الرسوم التي تدعمها المنصة للتحويلات والمدفوعات التي يتم تسويتها عبرها، واستعرضت في هذا الاطار، الخيارات المتاحة للمشاركين وكيفية تعامل المنصة معها بما يتوافق مع احتياجات البنوك والممارسات العالمية المتبعة في حين تضمنت الورشة عرضاً عن الميزات المتوفرة للمشاركين للتواصل وتبادل المعلومات حول المدفوعات من خلال المنصة.

وتعتبر هذه الورشة الموجهة لكافة البنوك العاملة في المنطقة العربية، المحطة التاسعة من سلسلة ورش عمل مركّزة، تتطرق الى عدة مواضيع إستراتيجية تنظم على مدى عدة أسابيع بشكل رقمي عن بعد، إضافة إلى ورش عمل مخصصة للبنوك في كل دولة على حده.

جدير بالذكر أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، كما تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

وأعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته لتواصل عقد الورش لتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ومناقشة الخطط المستقبلية لتطوير خدمات منصة "بنى" للمدفوعات العربية.

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