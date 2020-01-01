بسبب كورونا.. الجزائر تفرض حجر منزلي جزئي في ولاية ورقلة





أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة شمال شرق البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إنه "تم فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الخامسة صباحاً من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل"، مضيفاً أن "هذا يأتي في إطار تدعيم تدابير الوقاية من تفشي الفيروس، بعد مراجعة التطورات المتعلقة بالوباء في الولاية"، حسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.





وأوضح المصدر نفسه أن الحجر الجزئي، الذي تم إقراره يشمل التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات، وسجلت الجزائر حتى اليوم 978 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة بفيروس كورونا.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



