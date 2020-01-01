الأهلي يوجه ضربة قاضية لجماهيره بشأن رمضان صبحي

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:43 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
تمكن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من حسم صفقة طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي، لينضم لصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم الكروي الجديد.

وبعد تعاقد الأهلي مع طاهر، بات مصير رمضان صبحي نجم الفريق المعار من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي غامضًا بشكل كبير، وتحديدًا بعد المطالب المادية المرتفعة التي طلبها الفريق الإنجليزي من أجل بيع اللاعب بشكل نهائي إلى المادر الأحمر.

وطلبت إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، الحصول على 8 ملايين يورو لبيع عقد رمضان صبحي إلى الأهلي بشكل نهائي.

ويري مسؤولي القلعة الحمراء أن المبلغ الذي يطلبه النادي الإنجليزي مرتفع جدًا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية على مستوي العالم بسبب جائحة كورونا.

وقدم الأهلي عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي بقيمة 2.5 مليون يورو، إلا أن العرض قبول بالرفض من قِبل إدارة الفريق الإنجليزي، الذي مازال مصممًا على المبلغ الذي حدده لبيع عقد رمضان صبحي.

وسيحاول النادي الأهلي تقديم عرض جديد بقيمة 3 ملايين يورو إلى إدارة هيدرسفيلد من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي، ولكن في حالة رفض الفريق الإنجليزي العرض الجديد سيتجه مسؤولي الأهلي إلى الاستسلام.

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