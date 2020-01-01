بنيولوك جديد.. نور اللبنانية تشعل "إنستجرام"

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تحرص الفنانة نور، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت نور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بنيولوك مختلف، حيث اعتمدت على بدلة سوداء تلمع، وكاب ونظارة.





يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.