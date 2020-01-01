الأردن: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 %





نما الناتج المحلي الإجمالي الأردني بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2020 بنسبة 3 .1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وذلك حسب دائرة الاحصاءات العامة.





وأظهرت التقديرات الاولية أن معظم القطاعات حققت نمواً ايجابياً خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته 8 .2 بالمئة، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغت نسبته 4 .2 بالمئة، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغت نسبته 3 .2 بالمئة، ثم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغت نسبته 0 .2 بالمئة.





وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغة نسبته 3ر1 بالمئة، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 46 .0 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بما مقداره 29ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره24ر0 نقطة مئوية، وقطاع الزراعة 12ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.