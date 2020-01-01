الصحة تحظر على المستشفيات شراء أدوية خارج هيئة الشراء الموحد

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:30 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
وجهت وزارة الصحة والسكان، خطابا لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشأن تدبير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتضمن الخطاب الذى أصدره الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، حظر جميع المستشفيات من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلا عن طريق هيئة الشراء الموحد وأنه فى حالة الضرورة يجب إخطار مجلس ادارة هيئة الشراء الموحد وموافقة مجلس الوزراء.

وشدد الخطاب على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد ومديريات الشئون الصحية والجهات التابعة لتدبير احتياجات تلك الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد، حفاظًا على حياة المرضى.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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