الصحة تحظر على المستشفيات شراء أدوية خارج هيئة الشراء الموحد

وجهت وزارة الصحة والسكان، خطابا لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشأن تدبير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية.





وتضمن الخطاب الذى أصدره الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، حظر جميع المستشفيات من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلا عن طريق هيئة الشراء الموحد وأنه فى حالة الضرورة يجب إخطار مجلس ادارة هيئة الشراء الموحد وموافقة مجلس الوزراء.





وشدد الخطاب على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد ومديريات الشئون الصحية والجهات التابعة لتدبير احتياجات تلك الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد، حفاظًا على حياة المرضى.



