محمد عبدالرحمن يروج لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم"

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن، جمهوره مسلسل "چمجوم وبم بم "، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق قائلاً: "الدكتور جمجوم أبو النجوم من مسلسل جمجوم وبم بم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق".


الآن علي شاهد VIP، مستني رأيكم ويارب المسلسل يعجبكم.


وعلقت شيماء سيف قائله: "خلو أوي مبروك يا عسل ودايما ناجح يارب".


وفي سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوما على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.


وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة اللذان يسرقان بنكًا، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التي فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التي اكتظت بها السينمات في الفترة الأخيرة.

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