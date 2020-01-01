عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
ريم محمود
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر اجتماع WBG بتقنية الفديو كونفرانس، إن الجميع يسأل عن بداية العام الدراسي الجديد، ونحب أن نطمأنهم "نحن نعمل على خطة جديدة تحتوي علي المواعيد و كيفية التجمع مع الطلاب والمسافات الآمنة".

واضاف الوزير : "هناك مقترح بيومين فقط أسبوعيا، والباقي يكون أون لاين لكن هذا غير عادل لأن ليس كل الطلاب يملكون الامكانيات كطلاب الصفوف الثانوية".

وتابع "شوقي"، أن التقدم الذي كانت تكافح به الدولة المصريه منذ 10 سنوات تم تحقيقه في ثلاثة شهور فقط بسبب كورونا مثل مكافحة الدروس الخصوصية.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السادة موجهى عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير لمادة الفيزياء على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفيزياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها.

وقد أعرب موجهى العموم ومشرفي التقدير على مستوى الجمهورية على أن الامتحان يقيس المفاهيم والمبادئ والقواعد الفيزيائية الضرورية اللازمة لمواصلة التعلم فى هذا المجال.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على إضافة جميع البدائل المقترحة فى الكتاب المدرسى إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة نموذج الإجابة الذي سيتم على أساسه التصحيح في الكنترولات مع السادة موجهى عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير للمادة، حيث عرضت اللجنة أماكن الإجابات بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة، وقد أشار موجهى عموم مادة الفيزياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وخلص الاجتماع إلى إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها السادة موجهى عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعى الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعى في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الفيزياء يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020، التى في ضوئها تحدد درجة صعوبة الأسئلة، وعلي ذلك يتم إقرار نموذج الإجابة أو تعديله في ضوء نتائج العينة العشوائية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ يسرى ساويرس مدير عام تنمية مادة العلوم، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهى عموم مادة العلوم ومشرفي التقدير لمادة الفيزياء.

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