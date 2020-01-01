دورة تدريبية بعنوان "مهارات التخطيط المالي" بوادي الدواسر

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر

 

قام مركز التنمية الاجتماعية في محافظة وادي الدواسر، اليوم الخميس، بتنظيم دورة تدريبية افتراضية بعنوان " مهارات التخطيط المالي " حضرها 120 مشاركاً ومشاركة.

 

وأوضح مدير المركز خلف بن محمد بن قويد، أن المركز استهدف في هذه الدورة الموظفين والموظفات والآباء والأمهات لمساعدتهم في إعداد خططهم المالية سواء الشخصية أو الأسرية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق أحد الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة الوعي المالي بين أفراد المجتمع، ورفع نسبة الادخار لدى المواطنين ليوازي المعدل العالمي.

وتناولت الدورة العديد من المحاور من أبرزها: أهمية الوعي المالي وثماره ، ومهارات التخطيط المالي، وأسباب فقدان الكرامة المالية، ومكاسب الاستقلال المالي، و الأساليب الحديثة للادخار، وقواعد الاستثمار الناجح، والاقتراض الذكي والمثمر.

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