عاجل.. تجديد عضوية مصر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الخميس 09/يوليه/2020 - 06:26 م
أمنية فوزي
أعلنت وزارة الخارجية، عن تجديد عضوية مصر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2022، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيُعقد خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2020، قرار المجموعة الأفريقية بترشيح مصر لعضوية مجلس المحافظين للفترة 2020-2022.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد انضمت لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتحرص مصر منذ ذلك الحين على شغل عضوية مجلس محافظي الوكالة، وهو المجلس الذي يضم 35 عضواً يضطلعون بمسئولية صنع قرارات الوكالة في كافة المجالات ذات الصلة بالطاقة النووية.
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