عاجل.. تجديد عضوية مصر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيُعقد خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2020، قرار المجموعة الأفريقية بترشيح مصر لعضوية مجلس المحافظين للفترة 2020-2022.





تجدر الإشارة إلى أن مصر قد انضمت لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتحرص مصر منذ ذلك الحين على شغل عضوية مجلس محافظي الوكالة، وهو المجلس الذي يضم 35 عضواً يضطلعون بمسئولية صنع قرارات الوكالة في كافة المجالات ذات الصلة بالطاقة النووية.