حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قام اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، بتنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة للرسومات الهندسية بعقار رقم 14 بشارع نادي الصيد.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية وإزالة أي عقارات مخالفة.


وفي هذا الإطار، أشرف رئيس حي الدقي على إصلاح ماسورة مياه شرب أمام العقار 116 بشارع محي الدين أبو العز، مشددًا على سرعة إنجازها نظرًا لأهمية الموقع باعتباره محور مروري هام.

بالتفاصيل.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتى سطح الأرض


تواصل محافظة الجيزة، حملاتها لإزالة العقارات المخالفة والتي تم بناءها بدون ترخيص، والمتعدية على أراضٍ مملوكة للدولة.

ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.


وأكد المحافظ، أنه تم إزالة 6 حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت ازاله فيلا بالكامل على مساحه ألف متر تقريبًا وأخرى على مساحة 500 متر، مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة إلى إزالة 4 عقارات مخالفة بمنطقة البراجيل. 

وأشار إلى إنه تم إزالة 9 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 712 مترا بناحية كفر عمار العياط، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضٍ أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترا بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة حالتي بناء مخالف بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر. 


ونوه المحافظ، بأنه تم استكمال الإزالة لـ4 أبراج مخالفة بحي الهرم، شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي وعقار بشارع الأربعين مع اللبيني وآخر بشارع رائد السلام. 

كما تمكنت المحافظة من إزالة برج مخالف مكون من 11 طابقا بأرض ضيف الله بحي الطالبية، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل،   بحي الوراق، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين. 

وفي مركز الواحات تمت إزالة تعديات على مساحة 230 مترا،  بمنطقة أم اللفاع بقرية القصر واسترداد 30 فدانا. 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانوني.
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)
حي الدقي يزيل عقار مُخالف للرسومات الهندسية بشارع نادي الصيد (صور)

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